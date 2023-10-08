Мешканка Кривого Рогу знімала порно зі своєю трирічною дочкою на замовлення педофіла: ЗМІ дізналися моторошні подробиці (фото, відео)

На Дніпропетровщині, де нещодавно до довічного позбавлення волі засудили рецидівіста, який згвалтував 8-річну дівчинку, суд обрав запобіжний захід горе-матері, яка разом з коханцем заробляла на продажу дитячої порнографії.

Як пише видання «Свої. Кривий Ріг», матір-збоченку арештували на два місяці з можливістю внесення застави у два мільйони гривень, суд також обирає запобіжний захід її співмешканцю.

Заарештована — матір 4 дітей у віці від року до чотирьох років, яка разом коханцем продавала порно з власною 3-річною донькою.

Фото "Свої. Кривий Ріг"

За даними видання, старша дитина мешкає з бабусею, інші — з матір’ю та її співмешканцем. Пара вживала наркотики та алкоголь, часто в родині були бійки.

Співмешканці постійно мали статевий акт на очах у дітей, а чоловік «закінчував» на обличчя трирічної дівчинки. Саме з нею знімалися порноролики. Мати торкалася статевих органів маленької дитини, а її співмешканець все фільмував.

Журналістам з власних джерел стало відомо, що у дівчинки немає дівочої пліви і розірвана піхва.

Про те, що коїлося в сім’ї, дізналися рідні малечі та звернулися до поліції.

Фото "Свої. Кривий Ріг"

Наразі спеціалісти служби у справах дітей та ювенальні інспектори вилучили у заарештованої трьох дітлахів. Встановлюється особа педофіла, якому жінка продавала порновідео з дитиною.

Нагадаємо, що на Київщині правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який гвалтував свою 13-річну онуку.

Фото «Свої. Кривий Ріг»

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