Мешканка Кривого Рогу знімала порно зі своєю трирічною дочкою на замовлення педофіла: ЗМІ дізналися моторошні подробиці (фото, відео)
На Дніпропетровщині, де нещодавно до довічного позбавлення волі засудили рецидівіста, який згвалтував 8-річну дівчинку, суд обрав запобіжний захід горе-матері, яка разом з коханцем заробляла на продажу дитячої порнографії.
Як пише видання «Свої. Кривий Ріг», матір-збоченку арештували на два місяці з можливістю внесення застави у два мільйони гривень, суд також обирає запобіжний захід її співмешканцю.
Заарештована — матір 4 дітей у віці від року до чотирьох років, яка разом коханцем продавала порно з власною 3-річною донькою.
За даними видання, старша дитина мешкає з бабусею, інші — з матір’ю та її співмешканцем. Пара вживала наркотики та алкоголь, часто в родині були бійки.
Співмешканці постійно мали статевий акт на очах у дітей, а чоловік «закінчував» на обличчя трирічної дівчинки. Саме з нею знімалися порноролики. Мати торкалася статевих органів маленької дитини, а її співмешканець все фільмував.
Журналістам з власних джерел стало відомо, що у дівчинки немає дівочої пліви і розірвана піхва.
Про те, що коїлося в сім’ї, дізналися рідні малечі та звернулися до поліції.
Наразі спеціалісти служби у справах дітей та ювенальні інспектори вилучили у заарештованої трьох дітлахів. Встановлюється особа педофіла, якому жінка продавала порновідео з дитиною.
Нагадаємо, що на Київщині правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який гвалтував свою 13-річну онуку.
Фото «Свої. Кривий Ріг»158