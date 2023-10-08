На Говерлі загинув турист, що заблукав: подробиці від ДСНС

В Карпатах, де на цих вихідних випав сніг, 8 жовтня, на Говерлі загинув турист, який разом з товаришем спускався з вершини і заблукав. Рятувальники транспортували тіло загиблого та передали поліції.

Як розповіли в ДСНС Івано-Франківської області, двоє туристів заблукали під час спуску з Говерли зеленим маршрутом. Відповідне повідомлення до рятувальників надійшло близько 11:40. Через 2,5 години пошуків рятувальники знайшли одного заблукалого між синім та зеленим маршрутом та супроводили його до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли другого туриста без ознак життя. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно. Тіло загиблого транспортували до підніжжя та передали поліцейським. Особисті дані загиблого встановлюють.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно турист у Карпатах зробив страшну знахідку на кордоні з Румунією.

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