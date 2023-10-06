Дощі по всій країні та сніг у Карпатах: на вихідних погода в Україні різко зміниться

В Україні найближчі вихідні будуть неоднорідними та синоптично строкатими. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Тому вже побережіть голову та уважніше до артеріального тиску і судин, тобто, може бути всяке із самопочуттям — не варто лякатися, але прислухатися. У суботу, 7-го жовтня, північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину черкне атмосферний фронт — тому збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території України побуде суха повітряна маса. Вітер у суботу очікується сильний, рвучким, обережно! Температура повітря 7-го жовтня становитиме +14+18 градусів, на півдні +18+23 градуси. У неділю, 8-го жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт проходитиме Україну із північного заходу на південний схід, зачепить протягом доби всі регіони. Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний дощ. Південно-західний вітер переходитиме на північно-західний, із штормовими поривами! Температура повітря в тилу фронту відчутно знизиться і становитиме вдень+9+14 градусів, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів. У ніч на понеділок ймовірні заморозки!», — пише вона.

За прогнозом синоптикині, найхолодніше буде в Карпатах, де 8 жовтня передбачається мокрий сніг.

«У Києві завтра, в суботу, очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем, сильний південно-західний вітер та +17 градусів. У неділю, 8-го жовтня, в Києві помірний, навіть сильний дощ передбачається вночі та вранці, а вдень опади стихатимуть і припинятимуться. Знову буде сильний вітер. Похолоднішає до +12+13 градусів», — пише Діденко.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич також вважає, що на вихідних у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності та переміщенням повітряних мас із північного заходу, в Україні прогнозується нестійкий характер погоди з коливаннями атмосферного тиску, опадами різної інтенсивності та поривчастим вітром. За рахунок надходження повітряних мас арктичного походження у тиловій частині висотної улоговини, у неділю на більшій частині території країни відбудеться істотне похолодання, за винятком південної половини та Кримського півострова.

На думку Кібальчича, 7 жовтня у західних областях вночі без опадів, вдень у Поліссі, а також у Львівській та Закарпатській областях пройдуть короткочасні дощі. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +13…+18 °С. У північних областях вночі без опадів, вранці та вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер західний, 9 — 14 м/с, вранці та вдень пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у Сумській області на поверхні ґрунту заморозки −3…−0 °С; вдень +12…+17 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Полтавській області місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +16…+21 °С.

«У південній частині України та у Криму малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +20…+25 °С. У східних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки −3…−0 °С; вдень +13…+18 °С», — вважає синоптик.

В неділю 8 жовтня, на думку Кібальчича, у західних областях вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +8…+13 °С. У північних областях вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +7…+12 °С.

«У центральних областях очікується дощова погода. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вранці та вдень зниження до +7…+12 °С. У південних областях вночі без опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ, у Криму окремі грози. Вітер західної чверті, 7 — 12 м/с, подекуди окремі пориви до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +17…+22 °С, у Криму до +25 °С. У східних областях вранці та вдень очікуються дощі, подекуди значні. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень зниження до +6…+11 °С», — вважає Кібальчич.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують в Україні теплий жовтень та вважають, що осінь 2023 року буде аномально теплою.

Фото: cheline.com.ua

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