Колишній міністр закордонних справ (2014−2019 рр.) Павло Клімкін розповів, які висновки має зробити Україна з ситуації, яка склалася зараз в Ізраїлі.

«Один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний. Це те, що „ізраїльська“ модель безпеки нам в протистоянні з РФ не пасує. І ми маємо жорстко і креативно використовувати цей аргумент з нашими союзниками з НАТО, насамперед з американцями. Звісно, аналіз того, що відбулося, чому не спрацювали шалені інвестиції в безпеку в Ізраїлі, ще попереду. Для Ізраїлю це також момент істини — тепер там буде відлік часу „до і після“ цієї атаки.

Нам теж варто детально подивитися на те, як і чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки, адже в Ізраїля є чому і потрібно навчатися. Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає», — написав він у Facebook.

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