Напад на Ізраїль: понад тисячу вбитих, рука Тегерана та безсила ООН (відео)

В Ізраїлі, де триває війна з угрупованнями ХАМАС, військова авіація країни вночі продовжила завдавати ударів по сектору Газа, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання. За інформацією ВВС з посиланням на Times of Israel, серед цілей, які льотчики вразили останніми годинами, було кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, командний центр військово-морських сил ХАМАС, об'єкт, що використовується ХАМАС, розташований у мечеті, а також ще один об'єкт, який використовується бойовиками для розвідки.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила жахливу статистику боїв з терористами — з ранку суботи загинуло вже понад 700 ізраїльтян, 2150 людей отримали поранення. З сектора Газа було випущено 3284 ракети, Ізраїль завдав ударів по 653 цілям.

За даними палестинської влади, в секторі Газа в результаті авіаударів Ізраїлю загинули 413 людей і 2 300 отримали поранення.

Тим часом, аналітики вважають, що напад бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль було сплановано за кілька тижнів до його початку за сприяння іранських спецслужб, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених членів палестинського угруповання ХАМАС і ліванського руху «Хезболла».

8 жовтня у Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації на Близькому Сході, проте жодних рішень там ухвалено не було. За словами заступника постпреда США в ООН Роберта Вуда у коментарі CNN, ситуація залишається мінливою та дуже небезпечною. Він також дав зрозуміти, що причиною бездіяльності РБ є позиція Росії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху пообіцяв перетворити «місто зла» Газу на руїни.

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