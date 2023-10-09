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Гроші

Уважно читайте договір: у «Ощадбанку» пояснили, чому списують гроші з рахунків клієнтів на користь банку

9:31 9 жовтня 2023
Картка банку

В Україні банки можуть проводити списання коштів з карткового рахунка клієнта не лише у випадку несвоєчасного погашення кредиту, але і якщо клієнт не користується своїм рахунком більше 12 місяців. Про такий випадок у мережі повідомив один з клієнтів державного Ощадбанку.

«Після несанкціонованого списання коштів з мого рахунку оператор повідомив, що це нормально і записано в умовах договору, якщо клієнт не користується своїм рахунком 12 місяців, то банк списує кошти з рахунку в дохід Ощадбанку. Начебто я таке підписав багато років тому», — йдеться у дописі обуреного українця.

В Ощадбанку на це роз'яснили, що насправді комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку передбачена тарифами банку, і її розмір складає 100 гривень.

«Щоб уникнути подібних списань, достатньо хоча б раз на рік провести будь-яку активну операцію, наприклад, зняти готівку, розрахуватися в торговельній мережі або мережі Інтернет», — порадили в банку.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще одну потенційну проблему клієнтів Ощадбанку — тим з них, хто не пройде фізичної ідентифікації, можуть заблокувати виплати. Це стосується пенсіонерів та інших ВПО, які отримують пенсії та соцдопомогу.

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