Приватбанк почав знімати половину пенсії чи зарплати з карт: що робити, коли таке трапилось

В Україні банки мають право без дозволу клієнтів списувати частину зарплати чи пенсії. І в деяких випадках втрата чималої суми з карти стає досить чутливою для пенсіонера.

Про це пише Obozrevatel.

Свої дії банк пояснює тим, що йдеться про випадки, коли клієнт не погасив вчасно кредит.

Втім, незважаючи на те, що про це йдеться у Правилах використання кредиту, деяким клієнтам в судах вдалось довести, що таке списання є незаконним.

Ще одним прикрим випадком стає списання без дозволу грошей з рахунку на запит виконавчої служби.

Виконавча служба отримує відповідний документ або від нотаріуса, або від суду. Щоб стягнути борг, виконавець може надіслати відповідний лист щодо боржника до банку, а банк зобов'язаний відреагувати.

Що робити, якщо з рахунку зникли гроші?

Перше, що потрібно зробити, — це перевірити свій банківський застосунок. У ньому можна подивитися виписку за рахунком та дізнатися, на що було знято кошти. Потім необхідно звернутися до банку з проханням роз'яснити, чому відбулося списання.

Якщо у людини є кредит у Приватбанку і банк почав самовільно списувати гроші з пенсії чи зарплати, найкращий спосіб — сплатити борг перед банком. Однак про всяк випадок також варто відправити в банк письмову вимогу припинити списання та заявити, що ви не підписували договір, який передбачає списання. Якщо банк у відповідь надішле повідомлення, що списання продовжаться, це повідомлення можна буде використати в суді.

Якщо гроші списуються за листом від виконавця, потрібно знайти виконавця судового рішення, звернутися до нього з проханням зняти арешт із суми, яка становить дві мінімальні зарплати, а також у найкоротший термін погасити свій борг.

Нагадаємо, що ПриватБанк напередодні також подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.



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