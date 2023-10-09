«Хіба сили всього світу не вистачить, щоб зупинити зло?»: Зеленський звернувся до Парламентської асамблеї НАТО (відео)

Президент Володимир Зеленський порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі та росії в Україні й закликав країни світу боротись з тероризмом.

Про це глава держави заявив у зверненні до засідання парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені.

«Те саме зло, і єдина різниця полягає у тому, що це — терористична організація, яка атакувала Ізраїль, а тут — терористична держава, яка напала на Україну», — сказав президент.

Він призвав Захід та інші країни світу бути активним в захисті життя та міжнародного права, не давати жодного шансу терору: «Європа має бути активною. США повинні бути активними. Китай, Індія, арабські держави повинні відчути, як багато може розвалитися, якщо вони дозволять терористам досягнути їхніх цілей».

«Як далеко може зайти таке зло? Не далі, ніж ми йому дозволимо. Наша єдність повинна та може зупинити зло. Наше бажання до миру, а не їхнє бажання крові має визначати, як живе світ. Наші правила, які ґрунтуються на міжнародному праві, а не їхні спроби зробити смерть правилом», — наголосив Зеленський.

Він також пов'язав Іран з вторгненням в Україну та з нападом на Ізраїль. Нагадав, що Іран «не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні», якщо він продає безпілотники Shahed росії, і що він не може стверджувати, що «не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі», якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

Як повідомляли «ФАКТИ», в американському Інституті вивчення війни вважають, що кремль і далі продовжить використовувати напад ХАМАС на Ізраїль для просування операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США й країн Заходу до України.

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