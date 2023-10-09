кремль вже використав і, ймовірно, продовжить використовувати напад ХАМАС на Ізраїль для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України. кремль активізував кілька інформаційних операцій після нападів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, в першу чергу звинувачуючи Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України і стверджуючи, що міжнародне співтовариство перестане звертати увагу на Україну, зображуючи увагу до Близького Сходу або, навпаки, до України як рівняння з нульовою сумою. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б «зайнятися» роботою над «палестино-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатися» у справи росії та надавати Україні військову допомогу. Відомий російський пропагандист сергій мардан прямо заявив, що росія виграє від ескалації, оскільки світ «на деякий час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічної пожежі на Близькому Сході».

Ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Павла Клімкіна про ізраїльські уроки для України: шалені інвестиції у безпеку не спрацювали.

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