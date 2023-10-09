36.91 / 37.57 39.20 / 40.07
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

14:33 9 жовтня 2023
дрони

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи Збройних мил України отримали чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 та зарядних станцій EcoFlow Delta 2.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення фонду.

5 дронів і 2 зарядні станції надійшли в розпорядження одного з підрозділів, що бере участь у наступальній операції на Запорізькому напрямку.

Таким чином, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів».

Загалом сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

21

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Тільцям та Водоліям треба проявити обережність, а Близнюкам — менше нервувати: гороскоп на 9 жовтня 2023 року

Катерина Реп'яхова

«Коли його не стане, мені буде важко»: Катерина Реп’яхова відверто розповіла, чому не спілкується з власним батьком

Гороскоп

Близнюкам — нові проекти, Скорпіонам — несподівані події: гороскоп на тиждень 9 — 15 жовтня 2023 року

Панас Буйний

Український співак заговорив про інтим з тещею

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту