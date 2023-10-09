ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи Збройних мил України отримали чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 та зарядних станцій EcoFlow Delta 2.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення фонду.

5 дронів і 2 зарядні станції надійшли в розпорядження одного з підрозділів, що бере участь у наступальній операції на Запорізькому напрямку.

Таким чином, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів».

Загалом сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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