36.91 / 37.57 39.20 / 40.07
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«З однієї війни приїхала в іншу»: співачка KOLA опинилася в епіцентрі подій в Ізраїлі

12:27 9 жовтня 2023
співачка KOLA

Популярна українська співачка KOLA (Анастасія Прудіус), виконавиця хіта «Цінувати життя», опинилася в епіцентрі жахливих подій в Ізраїлі. Їй довелося ховатися від ракетних ударів у бомбосховищі. Артистка розповіла в соцмережах, що вона була приголомшена кількістю ракет, які були випущені із Сектора Гази. Анастасія була налякана та пригнічена, не знала, як вибратися з того пекла.

«Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз херячать просто. Ці звуки… Це треш», — поділилася KOLA в короткому відео.

Вона була розгублена, бо її рейс скасували.

«Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову», — прокоментувала співачка.

В якому саме місті була, Анастасія не повідомила. Але згодом зазначила, що їй все ж вдалося знайти квиток до Праги. Звідти вона планувала летіти до Польщі.

Також дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, що її рідна сестра наразі також перебуває в Ізраїлі. Проте в її районі відносно безпечно.

Нагадаємо, в Ізраїлі, на який скоїли напад палестинські терористи, загинули двоє громадян України.

Фото: instagram.com/kola__official

189

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Тільцям та Водоліям треба проявити обережність, а Близнюкам — менше нервувати: гороскоп на 9 жовтня 2023 року

Катерина Реп'яхова

«Коли його не стане, мені буде важко»: Катерина Реп’яхова відверто розповіла, чому не спілкується з власним батьком

Гороскоп

Близнюкам — нові проекти, Скорпіонам — несподівані події: гороскоп на тиждень 9 — 15 жовтня 2023 року

Панас Буйний

Український співак заговорив про інтим з тещею

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту