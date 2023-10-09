Терористів ХАМАС для нападу на Ізраїль готували бойовики пвк «вагнер», які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки.

Саме вони були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС, пише Центр національного спротиву.



За даними експертів, ключовими напрямами підготовки терористів ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

Адже відомо, що лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його «вагнерівці» і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки.

Тим часом автор Telegram-каналу «Сіто Сократа» зазначає, що восени 2022 року Москва відрядила інструкторів пвк «вагнер» та пвк «редут» для навчання новим диверсійним тактикам бойовиків ХАМАСу та Хезболли.

«Очевидно, що вагнера під прикриттям брали пряму участь у бойових діях жовтня 2023 року, убивствах цивільних та відведенні в полон десятків жінок і дітей», — йдеться в повідомленні.

Також відомо, пише автор, що під час провалу палестинської атаки командос на ЦАХАЛ у районі Зиким у бойовиків вилучили експортні російські АК-103.

Нагадаємо, російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров вважає, що від війни в Ізраїлі виграє путін та його режим. Кремлю потрібно відвернути увагу демократичних сил від України, це зараз його головне завдання.

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