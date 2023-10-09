«Російські вуха „юдейської війни“ очевидні та безперечні. У ній виграє лише росія», — Олександр Невзоров

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров звертає увагу на те, що від війни в Ізраїлі виграє путін та його режим. Кремлю потрібно відвернути увагу демократичних сил від України, це зараз його головне завдання





«Обчислюючи причину війни в Ізраїлі, не слід бути дуже розумним. Є лише один прямий бенефіціар кошмару. Це путін.

Російські вуха «юдейської війни» очевидні та безсумнівні. У ній виграє лише росія.

Кремлю позаріз потрібне дроблення тих сил цивілізації, що заважають грабувати та вбивати Україну.

Дикуни ХАМАСу «виплачують на руїнах своїх та мертвим своїм втратять рахунок».

Ізраїль, ціною великої крові лише відновить «status quo ante bellum».

Нацькувати пітекантропів Гази на сусідів — завдання надто просте, щоб його варто було обговорювати всерйоз.

Знемагаючі від неробства та злиднів «газики» — завжди готові на все. Тільки свисни.

Вважати нову війну — новою перемогою путіна, звичайно можна. І його праця, безперечно, буде винагороджена. Замість однієї петлі він отримає дві, — пише Невзоров.

Наразі Ізраїль уже повернув під свій контроль всю захоплену бойовиками ХАМАС територію країни. Але частина бойовиків ще знаходиться там, операція щодо їх знищення триває. Міністр оборони Ізраїлю оголосив про повне закриття сектору Газа.

Як писали «ФАКТИ», на думку колишнього радника глави МВС України політолога Вадима Денисенка, після нападу ХАМАС на Ізраїль Україна на деякий час перестаємо бути мейнстримом світових ЗМІ. Але Києву треба намагатися не програти інформаційну війну. Цивілізований світ має зрозуміти, що росія та Іран — це зло, яке загрожує всьому світу.

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