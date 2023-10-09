Правозахисники повідомили про тяжкий стан засудженої окупантами кримської активістки Данилович

Кримська активістка Ірина Данилович, яку викрала фсб рф, звинувативши у зберіганні саморобного вибухового пристрою, можливо перенесла інсульт. У неї неврологічні порушення та ураження головного мозку.

Про це повідомляє правозахисна організація ZMINA.

За інформацією правозахисників, таких висновків дійшла незалежна експертиза за результатами медобстеження та аналізу медичних документів.

Медики визнали, що Данилович не лише перенесла гострий отит, а й має неврологічні порушення та ураження головного мозку.

За оцінкою експертів, після встановлення діагнозу було призначено лікування, але його ефективність не перевірили та не призначили додаткові обстеження.

Нагадаємо, Ірина Данилович була викрадена співробітниками фсб росії 29 квітня та кілька днів утримувалася в підвалі фсб без жодного статусу та адвокатської допомоги. У сумці, яку в неї вилучили, начебто знайшли вибухівку. Окупаційний суд Криму призначив їй покарання у вигляді 7 років ув'язнення з відбуванням покарання в колонії загального режиму, а також зобов'язав сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в окупованому Криму ухвалили вирок українському журналісту Владиславу Єсипенко. Він був заарештований після акції з покладанням квітів до пам'ятника Шевченку в Сімферополі та звинувачений у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Єсипенко засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу у 110 тис. рублів.

45

Читайте нас у Facebook та Instagram