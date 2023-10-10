Новий робочий тиждень з його порадами астрологів ще не добіг середини, а вівторок, 10 жовнтя, називають днем, коли не бажано братися за нові важливі проєкти — їхні результати вас не порадують. Натомість сьогодні варто працювати над справами, що були розпочати раніше, послідовно просуваючись до своєї мети.

Овен

Сприятливий день для спілкування. Ви чудово ладнаєте зі старими та новими знайомими, успішно проводите ділові переговори, багатьом допомагаєте уникнути конфліктів та сварок. Знайдуться помічники та однодумці, люди, разом з якими ви здійсните свої найсміливіші задуми. Варто бути обережнішими із грошима: сьогодні ви схильні витрачати більше, ніж варто було б, інформує Ukr.Media.

У багатьох Овнів з'являються нові захоплення, представники знаку із задоволенням займаються тим, що раніше їх не цікавило. Можливі подарунки, приємні сюрпризи найромантичнішої якості.

Телець

День насичений, суперечливий і неоднозначний, але вплив позитивних тенденцій все ж таки переважатиме, а це означає, що ви досягнете успіхів, хоч і не відразу. Важливо зберігати спокій і ставитися до людей доброзичливо, навіть якщо вони поводяться зовсім не так, як вам хотілося б.

У Тельців відкриваються нові перспективи у професійній сфері, буде можливість добре заробити або зав'язати знайомства, завдяки яким ви незабаром підніметеся кар'єрними сходами. Не сидіть склавши руки: чим рішучіше ви дієте, тим краще складається день.

Близнюки

Будьте обережні на початку дня: це напружений час, коли не все виходитиме так, як хотілося б. Можливі розбіжності вдома та на роботі, суперечки через дрібниці. Найважче доведеться Близнюкам, які співпрацюють з жінками — таким представникам знака доведеться виявити чудеса дипломатії та делікатності.

У другій половині дня посилиться вплив позитивних тенденцій, багато що стане простіше та зрозуміліше. Вдасться втілити в життя якісь давні задуми, досягти цілей, які для вас особливо важливі. Імовірні значні фінансові надходження.

Рак

Напружений день, повний переживань та хвилювань. Проблеми не виключені, але вони далеко не такі серйозні, як вам здається. Намагайтеся не панікувати, якщо щось іде не так; спокійна наполегливість і впевненість у своїх силах неодмінно дадуть плоди. Можливі несподівані ділові пропозиції, прийнявши які ви зможете показати, на що здатні.

У Раків можливі розбіжності з друзями, нелегко уникнути сімейних сварок. Ви готові піти на поступки, але не завжди розумієте, чого саме хочуть від вас оточуючі. Увечері стосунки вдасться налагодити.

Лев

Переважає вплив позитивних тенденцій, багато що складається вдало. Представники знака можуть досягти відмінних результатів, не докладаючи для цього великих зусиль, і здійснити те, що давно задумали. Старі та нові знайомі із задоволенням допомагають, часто їх навіть просити про це не доводиться.

У Львів буде можливість навчитися чогось і знайти застосування раніше отриманим знанням. Друга половина дня підходить для спілкування. І офіційні, і неформальні зустрічі проходять добре, ви з усіма знаходите спільну мову, справляєте найсприятливіше враження.

Діва

Сприятливий плідний день, що дозволяє багато чого досягти. Буде можливість реалізувати свої професійні амбіції, піднятися службовими сходами або досягти значного прогресу у справі, яка для вас особливо важлива. Ви можете розраховувати на підтримку керівництва та допомогу колег.

Багатьом Дівам представиться шанс вирішити важливі майнові та фінансові питання, врегулювати юридичні розбіжності. Друга половина дня обіцяє цікаві зустрічі та знайомства, які можуть отримати романтичне продовження.

Терези

Ви досягаєте успіху завдяки привабливості та вмінню ладнати з тими, кому взагалі ніхто не до душі. Буде можливість вирішити ділові та особисті питання, які давно не давали вам спокою, заручитися заступництвом впливових людей. Деякі представники знаку отримають привабливі пропозиції щодо роботи та співробітництва.

Можна робити покупки, зокрема великі: смак та інтуїція вас не підводять. Витрати у Терезів можуть бути значними, але і грошові надходження не змусять себе чекати. Вдалий день для того, щоб будувати плани та обговорювати їх з однодумцями.

Скорпіон

Вдалий день, відмінно підходить для початку нових справ та реалізації сміливих планів. У всьому, що стосується роботи, кар'єри та професійної самореалізації, Скорпіонам можна довіряти своїй інтуїції: вона не помиляється. Плідно відбуваються відрядження, ділові переговори із закордонними партнерами. Імовірні корисні знайомства.

Можна проявляти ініціативу в особистих відносинах, робити перші кроки назустріч людям, які вам симпатичні, визнавати свої почуття. Романтичні побачення залишають масу приємних вражень.

Стрілець

Вплив позитивних тенденцій буде значним, і день складеться вдало, якщо ви пам'ятатимете про обережність і не ризикуватимете там, де в цьому нема потреби. Можливі приємні сюрпризи та несподівані подарунки, грошові надходження, які виявляться значнішими, ніж ви могли припустити.

У другій половині дня у Стрільців буде можливість зайнятися справами, які давно цікавили вас, зосередитися на вирішенні важливих питань. Буде шанс показати оточуючим, на що ви здатні.

Козоріг

Вдала перша половина дня. У цей час зірки будуть на вашому боці, і цим вдасться скористатися для вирішення професійних питань, зміцнення ділових відносин. Можливий початок довгострокового плідного співробітництва, буде шанс досягти успіху в абсолютно новій сфері.

У Козорогів можливі фінансові надходження та вигідні угоди, ділове чуття вас не підведе. Не виключені романтичні захоплення на роботі, можливий початок серйозних стосунків. Увечері намагайтеся уникати перевантажень: вони можуть спричинити загострення хронічних захворювань.

Водолій

Непростий день. Ви прагнете завоювати загальну симпатію та повагу, але виходить це не дуже добре. Багато Водоліїв потрапляють у незручні ситуації, роблять помилки, про які швидко стає відомо всім. Можливі конфлікти на роботі, розбіжності із керівництвом. Вам вдасться згладити гострі кути, але неприємне враження залишиться у всіх.

Не виключено фінансових труднощів. Ви приймаєте їх близько до серця, хоча точно знаєте, що ситуація незабаром зміниться на краще. Бажано відмовитися від поспішних угод та покупок.

Риби

У першій половині дня можливі затримки у справах, неприємності, які завадять вам здійснити задумане. Це не плідний час, який краще використовувати для відпочинку і відновлення сил, ніж для серйозної роботи. Пізніше настане час рішучих дій, і ось тоді ви покажете, на що здатні.

Друга половина дня обіцяє Рибам успіхи буквально у всьому, за що ви візьметеся. Дуже високий творчий потенціал, не бракує добрих ідей; знайдуться і люди, які допоможуть втілити їх у життя.

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку, який склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

1310

Читайте нас у Facebook та Instagram