Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, але доказів немає — Білий дім

Іран є співучасником, попри те, що Сполучені Штати не мають розвідувальних даних або доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках на Ізраїль, скоєних палестинським ісламістським угрупуванням ХАМАС, заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

«Іран протягом тривалого часу підтримував ХАМАС та інші терористичні мережі в регіоні, надаючи їм ресурси й навчаючи їх можливостей, — сказав Кірбі в етері телеканалу MSNBC. — Очевидно, що Іран причетний, але конкретних доказів щодо цього, щодо такого роду атак, ні, у нас немає нічого».

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на членів ХАМАС і ліванської терористичної організації «Хезболла» заявило, що бойовикам допомагали планувати вторгнення в Ізраїль спецслужби Ірану. Йдеться про те, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС, щоби розробити повітряний, наземний і морський плани вторгнення. Було проведено кілька зустрічей у Бейруті, в них також брали участь бойовики «Хезболли».

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 8 жовтня, ісламістське угрупування ХАМАС завдало масованого ракетного удару із сектору Газа по центральних та південних районах Ізраїлю. У відповідь прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв перетворити «місто зла» Газа на руїни. ХАМАС же загрожує взяттям Єрусалиму.

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