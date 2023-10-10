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Шоу-бізнес

Лілія Ребрик зізналася, що готується стати багатодітною мамою (фото)

12:11 10 жовтня 2023
Лілія Ребрик з чоловіком

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка разом з чоловіком виховує двох доньок, і яка цього року стала хрещеною сина друзів, втретє готується стати мамою.

«Любити життя. Носити під серцем — життя. Нове життя!» — написала вона у соцмережах та виклала кілька родинних фото, на яких видно її животик, що став круглішим.

Фото Лілії Ребрик

Фото Лілії Ребрик

Фото Лілії Ребрик

Зірки українського шоубізу привітали пару з майбутнім поповненням. Коментарі під її постом залишили, зокрема, Григорій Решетник, Світлана Тарабарова, Ольга Сумська, Анатолій Анатоліч.

Раніше Лілія Ребрик розповідала, що їхня родина перед початком широкомасштабного вторгнення росії придбала заміський будинок, розпочала робити там ремонт. На щастя, вони не поїхали туди у перший день війни — в тому районі точилися запеклі бої, територія була під тимчасовою окупацією.

Фото зі сторінки Лілії Ребрик

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