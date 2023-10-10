Завадила тривога: мобілізованому, який не з’явився на відправку у частину, призначили вирок

В Україні продовжують карати ухилянтів. Дрогобицький міськрайонний суд ув’язнив чоловіка через те, що той не прийшов на мобілізаційну відправку. Свої дії обвинувачений пояснив досить оригінально, йдеться у опублікованому в Єдиному реєстрі вироку.

В жовтні минулого року за результатами медичного огляду військово-лікарською комісією чоловіка визнали придатним до військової служби за мобілізацією, про що складено довідку. Проте він, знаючи про час, дату та місце прибуття для відправки до військової частини, умисно не прибув до призовного пункту. В результаті порушив процес комплектування Збройних Сил України під час мобілізації та умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Проти особи було відкрито кримінальне правопорушення, передбачене ст. 336 КК України.

Обвинувачений свою винуватість не визнав. Суду пояснив, що є військовозобов`язаним, визнаний придатним за станом здоров`я для проходження служби, хоча він раніше не служив у Збройних Силах.

За його словами, 12 жовтня 2022 року отримав повістку для відправки до військової частини. Проте у вказаний час не зміг прибути до центру комплектування, оскільки протягом дня лунали масштабні повітряні тривоги, як до зазначеного у повістці часу, а також в час, визначений у повістці.

Чоловік додав, що проживає у Бориславі, що віддалено від Дрогобича, а тому, коли закінчилась повітряна тривога, він не зміг добратись до центру комплектування через відсутність транспорту. Не заперечив, що ввечері йому телефонували з центру комплектування, часу не пам`ятає, однак як зазначив вище, через відсутність транспортного сполучення в цей час не зміг з`явитись за повісткою. Крім цього, додав він, тривога об`єктивно унеможливила його прибуття, а прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов`язку не було.

В подальшому громадянин отримував повістки для відправки до військової частини на 3 березня 2023 року. Прибувши на цю годину до центру комплектування, знову було оголошено про початок повітряної тривоги і його не впустили на територію центру комплектування. Після закінчення сказали йти додому, виписавши повістку на 8 березня. З`явившись за повісткою, чоловіку повідомили, що оскільки відносно нього порушено кримінальне провадження, він не може бути призваний за мобілізацією.

Не заперечив призовник на суді, що 7 серпня знову отримав повістку на відправку, мав намір з`явитись, але зранку у нього почав боліти зуб і він відвідував лікаря. Він додав, отримав близько 5-ти повісток, однак мобілізований так і не був, хоча з`являвся до центру комплектування, однак його не забирали, а тому вся відповідальність за це лежить виключно на посадових особах РТЦК.

Крім цього в судових дебатах заявив, що під час проведення з ним слідчих дій було допущено ряд порушень та сфальсифіковано докази.

Суд визнав чоловіка винуватим у пред`явленому обвинуваченні та призначив три роки позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

Раніше «ФАКТИ» публікували роз’яснення начальника Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва полковника Сергія Калугіна, чи можуть засуджених за ухилення від мобілізації призвати до лав ЗСУ.

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