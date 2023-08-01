Вдома порадили не їхати на службу: як суд покарав чоловіка, який повернув повістку у військкомат

У Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, повернувши до військкомату повістку. Зрештою отримав покарання. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

Згідно з матеріалами справі, чоловік — військовозобов’язаний та перебував на обліку. У довідці військово-лікарської комісії від 7 квітня 2023 року зазначено, що він не мав права на відстрочку від мобілізації. Отримавши повістку з вимогою прибути 10 квітня 2023 року для проходження служби у Збройних Силах України, чоловік не з'явився без поважних причин.

Водночас військовозобов'язаний повідомив, що відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією, та покинув приміщення військкомату. Проти особи порушили кримінальне провадження.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, розповів, що він перебуває на військовому обліку та колись служив в АТО. У квітні 2023 року, точної дати не пам'ятає, пройшов медичний огляд, на якому його визнали придатним до військової служби. Йому дали повістку на відправлення для проходження військової служби, про що він розписався. Проте вдома йому порадили не їхати, тоді він прийшов у військкомат вже без речей, віддав їм повістку, сказав, що не поїде, та пішов. З цього часу він не ходив у військкомат. Мовляв, ще подивиться, чи йти йому служити. Шкодує про вчинене.

В результаті служителі Феміди призначили йому покарання — 3 роки позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що буде, якщо проігнорувати повістку у дверях або у поштовій скриньці.

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