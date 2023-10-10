Росії не вдалося повернутися до Ради безпеки ООН з прав людини

Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, не потрапила до країн-членів Ради безпеки ООН з прав людини (РПЛ) на 2023−2026-й роки. Про за результатами голосування країн-членів ООН, яке відбулось 10 жовтня, повідомляє Суспільне.

У голосуванні взяли участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зазначається, що росія отримала 83 голоси з необхідних 97 для обрання в Радбез ООН з прав людини. В результаті до РПЛ потрапило 15 країн, серед яких Албанія та Болгарія. Росія була однією з країн Центральної та Східної Європи, яка боролася за ці два зарезервовані місця в РПЛ.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що «сьогодні здоровий глузд переміг».

«Країна-терорист, яка зухвало порушує основоположні права людини, чинить геноцид на українській землі, спотворює міжнародне гуманітарне право — намагалася повернути собі місце у Раді ООН з прав людини, з якої її вигнали півтора року тому. Щось змінилося? Так, на гірше! Відтоді стали відомі сотні подібних звірств агресора на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині», — йдеться у дописі Лубінця.

Він наголосив, що «росія вбиває, руйнує та викрадає не лише на українській землі».

«Як справжній терорист, вона шантажує країни, що розвиваються, пропонуючи їм зерно, зброю і, навіть, гроші в обмін на їхні голоси!» — написав омбудсман України й додав, що наступним кроком має бути виключення Росії з Ради Безпеки ООН.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту докласти зусиль для повернення дітей, викрадених росією в Україні, їхнім батькам.

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