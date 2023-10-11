Противник помітно активізувався на фронті: за добу — понад 100 бойових зіткнень, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснили 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог також атакував південні регіони країни ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомили в Генштабі.

Зокрема, російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільних будинках в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області.

Удар прийшов на центр населеного пункту. Пошкоджено магазини, житлові будинки, адмінбудівлю та приватні автомобілі. Травмовано двох жінок. Також отримав контузію поліцейський.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.



На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Втрати ворога:

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Київ, який завдає ударів по російській артилерії, штабах та логістичних центрах, нейтралізує перевагу росії з точки зору чисельності та оснащення військ. Знищення цих ключових компонентів ускладнить пересування російських військ та надасть можливість ЗСУ активніше просуватись вперед.

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