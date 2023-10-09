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Україна нейтралізує переваги росії, — Бен Ходжес

20:45 10 жовтня 2023
Бен Ходжес

Українські війська покладаються на успішну стратегію нейтралізації переваг росії. Про це в інтерв'ю американському журналу Newsweek заявив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес, який прогнозував перебіг війни в Україні. При цьому, за його словами, Київ зосередиться на нанесенні ударів по російській артилерії, штабах і логістичних центрах. Знищення цих ключових компонентів ускладнить пересування російських військ, вважає генерал.

«Я думаю, що люди дивляться на це в неправильному контексті. Атакуючи російську інфраструктуру, ви нейтралізуєте перевагу росії з точки зору чисельності та оснащення військ. Ви забираєте артилерію і техніку. Ви забираєте артилерію, яка потрібна військам для підтримки, а також керівництво і постачання. Подумайте про те, для чого потрібен контрнаступ», — відповідаючи на занепокоєння з приводу того, що український контрнаступ був занадто повільним і не приніс значних успіхів на місцевості, сказав Бен Ходжес.

На його думку, йдеться про досягнення певних цілей на оперативному рівні, і не можна досягнути цього лише за допомогою сухопутних військ.

«Ви маєте використовувати те, що в НАТО називають „мультидоменом“ — повітря, сушу, море, кібернетичні, інформаційні і спеціальні сили — в цілому. Це саме те, що роблять українці», — додав він.

Раніше повідомлялося, що американський генерал Девід Петреус назвав контрнаступ ЗСУ успішним, але впевнений, що війна на цьому не закінчиться.

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