Вибори під час війни можливі: Зеленський назвав умови
В Україні, де триває війна, вибори відбудуться, якщо буде забезпечена безпека. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.
За його словами, контрнаступ ЗСУ триває.
«Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів. Зима — це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою» , — заявив президент.
Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що категорично відкидає будь-які компроміси, зокрема й переговори з російським диктатором володимиром Путіним .127