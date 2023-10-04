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Політика

Вибори під час війни можливі: Зеленський назвав умови

19:29 4 жовтня 2023
Володимир Зеленський

В Україні, де триває війна, вибори відбудуться, якщо буде забезпечена безпека. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

За його словами, контрнаступ ЗСУ триває.

«Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів. Зима — це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою» , — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що категорично відкидає будь-які компроміси, зокрема й переговори з російським диктатором володимиром Путіним .

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