СБУ знайшла навідників російського «Іскандеру» на село Гроза на Харківщині, де загинуло 53 людини (фото, відео)

Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на кафе у селі Гроза на Харківщині. Ними виявились двоє рідних братів — мешканці села Гроза.

За інформацією СБУ, двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

За це вони отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого — «інспектором дорожньо-патрульної служби».

Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом з родинами втекли до росії, де продовжили працювати на користь країни-агресора.

За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці — їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.

Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».

Молодший брат під час спілкування із своєю дружиною повідомив про причетність брата до ракетного удару у с. Гроза та попросив нікому про це не розказувати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, повідомили в Офісі Генпрокурора.



Обом фігурантам склали підозри.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:25 російські військові завдали ракетний удар по с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання ракети «Іскандер-М» у місцеве кафе, де проходив поминальний обід. 53 мирних мешканці загинуло, ще 6 отримали поранення.

За даними Харківської ОВА, шестеро дітей залишилися повними сиротами.

Сьогодні, в Харківській облпрокуратурі повідомили, що кількість загиблих збільшилась до 55 людей — ідентифікували двох жінок, які були у списку зниклих безвісти.

За даними речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, кількість загиблих може збільшитись до 58 — є заяви про зникнення після вибуху ще трьох людей.

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