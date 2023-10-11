П'ятеро людей постраждали внаслідок зіткнення поїздів у московському метро (відео)

У Москві, яка останнім часом опиняється під атакою дронів, сьогодні сталося зіткнення двох поїздів, п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

«Сьогодні о 10:30 на станції метро „Печатнікі“ Люблінсько-Дмитровської лінії стався накат поїзда без пасажирів, який переганявся в депо, на поїзд, що стоїть на станції. Серед пасажирів серйозно постраждалих немає, отримав травму машиніст поїзда, медиками надається допомога» , — написав він.

Пізніше Собянін уточнив, що у машиніста травма середньої тяжкості, життю не загрожує. У решти постраждалих невеликі пошкодження, стан їх задовільний, життю та здоров'ю нічого не загрожує. Усіх п'ятьох постраждалих госпіталізовано до лікарень, проводиться дообстеження, надається необхідна допомога.

За його словами, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, рух поїздів буде запущено найближчими кількома годинами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як росії вдається оминати західні санкції. Зокрема, про те, як російська влада зуміла швидко та успішно знайти можливості закуповувати запчастини для літаків Boeing та Airbus.

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