«Раз на все життя»: Ірина Сопонару поставила нареченому ультиматум

Зірка «Ліги сміху» та серіалу «Волонтери» («ТЕТ») Ірина Сопонару дала інтерв’ю разом з нареченим-британцем Різом. У новому випуску «Ближче до зірок» закохані з’явилися разом і акторка похизувалася каблучкою з діамантом у два карати.

Відомо, що з тренеркою «Ліги сміху» британець познайомився в одному з київських закладів. Ірині заморський кавалер сподобався не одразу, але після кількох побачень Різ все ж розтопив серце дівчини.

Різ зізнався, що в Ірині не сумнівався від самого початку стосунків, адже поряд з нею міг бути собою, справжнім. Тоді як тренерка «Ліги сміху» постійно вимагала підтверджень серйозності його намірів і прямо казала, що хоче заміж.

У новому випуску «Ближче до зірок» закохані з’явилися разом

— Я думаю, чекайте, а що для нього означає жити разом? — каже Ірина. — Бо в нас якщо люди з'їжджаються, то це кудись веде. Це британець, може, у них так — поживемо разом, потім роз'їдемося. Я йому сказала, що точно бачу себе заміжньою жінкою.

На обручку вона чекала так, що вже й підколювати коханого почала. Різ з жартів сміявся, а сам тим часом п’ять місяців обдумував, як освідчитися. Навіть дизайн каблучки розробляв сам. А дату для заручин обрав особливу — свій день народження.

— Він мені подарував альбом, — згадала Ірина. — У ньому фотографії з нашої першої зустрічі й за весь час розвитку наших стосунків. І в кінці, на останній сторінці був конвертик. Я подумала: «Боже, якщо це не освідчення, це дуже жорстоко». Розуміла, що це не пропозиція, тому що конверт був плаский. Явно немає обручки. Відкрила цей конверт, а там фото обручки й напис: «Are you married me?» І він дав мені цю обручку. Я рада, що це було так. Тому що я збираюся заміж один раз на все життя. Сподіваюся, що так складеться.

Раніше «ФАКТИ» писали, що білявка з «Жіночого кварталу» Сопонару познайомилися в Києві на вечірці з іноземцем.

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