Окупанти вдарили ракетою по гімназії у Нікополі: є загиблі та поранені (фото)

Російський ворог, зазнаючи невдач з боях із Силами оборони України, продовжує терористичну практику завдання ударів по мирних містах. В середу, 11 жовтня ракета прилетіла по гімназії в Нікополі.

«На жаль, є жертви. Загинули дві людини. Ймовірно під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу. Постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року», — розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, будівля гімназії зазнала серйозних руйнувань.

Пошкоджені й сусідні 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. Також дісталося інфраструктурному об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, і приватна автівка.

В Дніпропетровській обласній прокуратурі додали, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Оновлено. Станом на 18:30 було відомо про загибель трьох городян (тіло одного із зниклих дістали з-під завалів гімназії). Попередньо ще одна людина перебуває під завалами.

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Нагадаємо, що Нікополь мало не щодня обстрілюється ворогом з артилерії, багато мешканців міста вже отримали поранення.

Фото Офісу Генпрокурора і Дніпропетровської ОВА

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