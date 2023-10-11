«Ми на них чекали»: у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається під Авдіївкою

Російські окупанти, яких ЗСУ тіснить під Бахмутом, намагалися захопити нові позиції під Авдіївкою, накривши місто щільним вогнем. Зранку по мирних мешканцях було випущено 10 ракет.

Внаслідок обстрілів та авіаракетних ударів загинув чоловік. Ще двоє людей отримали поранення та двоє літніх людей, ймовірно, можуть перебувати під завалами.

Згідно з офіційними повідомленнями Сил оборони Таврійського напрямку, ворог пішов на штурм силами близько трьох батальйонів за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки

За словами речника об’єднаного пресцентру Олександра Штупуна, наступальні дії ворога фіксуються в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміки, та Первомайського.

Втім, відзначив він, усі ворожі атаки на даний час відбито, а втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили.

«Ми їх чекали. Хлопці добре окопалися, добре замінували підходи. Грамотно розставлені наші протитанкові засоби. Бойова робота йде, працює артилерія досить точно та потужно. Наразі ситуація контрольована. Ідуть бої», — розповів Штупун.

За його словами, метою російських штурмів є оточення Авдіївки.

«Вони намагаються оточити давно. Наразі трішки назбирали металобрухту, особового складу і кинули це на прорив», — додав речник.

Нагадаємо, раніше відомий український журналіст назвав бої за Авдіївку однією з визначальних битв війни.

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