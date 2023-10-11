«Ізраїльським воякам — військової удачі. А нам все ж треба колись почати позбавлятися від комплексів меншовартості», — Роман Доник

Активіст і волонтер Роман Доник порівняв нинішню війну в Ізраїлі з набагато більш масштабною україно-російською війною.

«Зараз чомусь дуже багато людей активізувалося в мережі, які почали протиставляти в порівнянні патріотизм Ізраїлю та України в перші дні вторгнення в Україну та в перші дні війни в Ізраїлі», — пише Доник у Facebook.

«Почалися масово розповіді про самопожертву Ізраїльтян як в самій країні так і в інших країнах і якісь дивні акценти що Українці робили менше.

Я просто нагадаю, що в перші дні в Україні сотні тисяч українців пішли на війну у повну невизначеність. Зі стрілковою зброєю проти танкових колон та повного домінування противника в повітрі та артилерії. І сотні мільйонів доларів щоденно витрачала діаспора та українці на підтримку вояків. За масштабами патріотизму і допомоги від цивільних в перші дні, Україні не було і нема рівних. Не знецінюйте те, що ми всі зробили. Що зробили люди які ціною свого життя та здоров’я зупинили навалу переважаючих в рази сил противника. Противника який вважався 2 армією в світі.

Нам є чому вчитися у Ізраїлю. Але ми гідно зустріли ворога який мав перевагу в десятки раз. Ми зробили те що він нас ніхто не очікував. Навіть союзники оптимісти. І досі ми стоїмо ціною надзусиль і виключного героїзму. І дуже багато в чому всупереч надіям та діям деяких політиків.

І ще. Порівнювати можна тільки при рівних умовах. А вони, на хвилиночку зовсім не рівні. Від території бойових дій, до співвідношення у артилерії, авіації, та всіх інших видах озброєння. І звісно співвідношення кількості солдат.

Ізраїльським воякам військової удачі.

А нам все ж треба колись почати позбавлятися від комплексів меншовартості.

Не принижуйте ЗСУ та внесок цивільних Українців. Це все втома. Просто згадуйте перші дні.

Ви вже мабуть бачили цю картинку. Це схематичне зображення сектора Гази. Хтось з твіторських зробив враховуючи проекцію Меркатора.





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