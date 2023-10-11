Субсидія та пільга: у Пенсійному фонді пояснили різницю

Чимало громадян України отримують житлову субсидію, але, як виявилося, що при цьому дехто плутає поняття субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги, часто вважаючи, що це різні назви однієї і тієї ж виплати.

Це не зовсім так, роз'яснюють у Пенсійному фонді.

Дійсно, спільним є те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Однак, житлова субсидія — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, вона залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.

Пільга ж — встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

Тому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Важливо: за наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один з видів допомоги.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» вже розповідали, які послуги покриває пільга на оплату послуг ЖКГ, і хто має на неї право.

36

Читайте нас у Facebook та Instagram