Знижка 50 відсотків на оплату комуналки і не лише: у ПФУ нагадали про пільги для вдів загиблих захисників України

Члени сім’ї загиблого військовослужбовця мають право на певні виплати та пільги. Вдовам, зокрема, надають 50-відсоткову знижку на оплату послуг ЖКГ.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, це визначено статтею Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

«Якщо дружина є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати та 21 кв. м на сім'ю)», — зазначили у ПФУ та додали, що пільги з оплати за житло, комунальні послуги та паливо надаються незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, як спростили процедуру оформлення пільг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни та військових, а також постраждалим учасникам Революції гідності.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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