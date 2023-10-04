Споживачам газу пояснили, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії

У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти. Про це йдеться у коментарі на сторінці компанії «Нафтогаз України» у соцмережі Facebook.

Так, споживачі звернулися за роз'ясненням, яким чином можна отримати паперові квитанції, на основі яких можна буде оформити субсидію.

Як зауважили у компанії, сформувати відповідні рахунки для оплати за ресурс можна:

• у чат-боті GASUA;

• у Viber;

• в Telegram;

• в месенджері Facebook.

Задля того, щоб завантажити особистий рахунок, потрібно у головному меню чат-бота обрати пункт «Мій рахунок», знайти «Завантажити рахунок», після чого файл зможе завантажитися автоматично. Для перевірки відомостей за особовим рахунком необхідно пройти авторизацію, вказавши особовий рахунок, прізвище, ім'я власника та контактний номер телефону за допомогою розділу «Інший рахунок».

Окрім того, сформувати рахунок можна у власному електронному кабінеті за посиланням. Для цього необхідно перейти у розділ «Історія розрахунків» та обрати рік та місяць, натиснути пункт «Отримати рахунок».

Ще клієнтам доступна можливість друку паперових рахунків «Нафтогазу» у терміналах EasyPay. Для цього:

• у пункті пошуку зверху екрана терміналу потрібно ввести «Нафтогаз» та обрати послугу «Нафтогаз (рахунок на оплату)» чи натиснути у категорії «Комунальні платежі» на цю послугу;

• далі громадянин має вести номер особового рахунку та написати власне прізвище, якщо особистий рахунок на його ім'я.

Після цього система на екрані покаже деталі за цим рахунком. Для того, щоб отримати паперову версію комунальної платіжки, необхідно тільки натиснути «Друкувати» та забрати друкований варіант рахунку під екраном терміналу.

Одержати рахунки на оплату у «Нафтогазі» можна також у відділеннях партнерів компанії:

• банк ПУМБ;

• Ощадбанк;

• Нова Пошта.

Як писали «ФАКТИ», при розрахунку субсидії на опалювальний сезон буде враховуватись розмір серпневої пенсії.

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