Росіяни продовжують «тиснути» під Авдіївкою: військові аналітики оцінили перспективи наступу окупантів (відео)

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також Дніпропетровщини, де у Нікополі ворожою ракетою зруйновано гімназію — загинуло четверо людей.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Станом на ранок 12 жовтня втрати особового складу ворожої армії майже сягнули 285 тисяч військових — за добу було ліквідовано 990 окупантів. Українські бійці знищили безліч техніки росіян, зокрема, 42 танки та 44 бойові броньовані машини, а також 32 артсистеми.

Фото Генштабу

Одним із «найгарячіших» напрямків залишається Авдіївський.

Напередодні у мережу викладали відео атаки ворога і ударів ЗСУ по колоні техніки під Авдіївкою.

В Інституті вивчення війни вважають, росіяни на цій ділянці фронту мають успіхи на тактичному рівні, але про стратегічні перемоги рашистів не йдеться.

Фото ISW



«Російські війська підтвердили просування поблизу Авдіївки 11 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані напередодні, показують, що російські сили просунулися на південь і захід від Красногорівки та на південний схід від Сіверного. Українське джерело заявило, що російські війська атакували з Новоселівки Другої, Веселого, Водяного, Пісків і Красногорівки і захопили кілька незначених позицій, зазнавши значних втрат», — йдеться у щоденному звіті аналітиків.

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Аналітики зазначають, що Авдіївка є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, втім в ISW. підкреслюють, що росіяни контролюють певні ділянки важливої траси Донецьк — Костянтинівка — Краматорськ — Слов'янськ та інші дороги поблизу Авдіївки. В Інституті вивчення війни вважають, що гіпотетичне захоплення населенного пункту не відкриє нових шляхів для наступу на решту території Донецької області.

Раніше в Інституті не виключали, що відновленням наступальних дій біля Авдіївки окупанти намагається мінімізувати успіхи української армії на заході Запорізької області в районі Роботиного.

Фото Генштабу ЗСУ

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