Росіяни почали наступ на Авдіївку: аналітики розповіли про важкі бої та цілі окупантів

На тлі трагічних подій в Ізраїлі активізували свої дії в Україні російські терористи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, російські окупанти відновили наступальні дії біля Авдіївки Донецької області. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в такий спосіб противник намагається мінімізувати успіхи української армії на заході Запорізької області в районі Роботиного.

У ці дні ЗСУ ведуть одні з найважчих боїв в Авдіївці. Російські окупанти 10 жовтня намагалися атакувати місто кількома колонами і десантом із кількох населених пунктів. Про це повідомили на Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

У наступі ворог використовував також артилерію, авіацію, атакували ракетами.

«Колони наступали з Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків та Веселого», — йдеться в повідомленні.

На думку експертів, російські окупанти сподівалися на бліцкриг. Однак попри масштаби наступу результати їхніх дій українська армія мінімізувала.

«Втрати техніки колосальні, скоро будуть аналітики це рахувати. Було проведено висадку сотень піхотинців, які досі бродять сірою зоною. Бої тривають. Справді, все могло бути значно гірше, але злагоджена робота Сил Оборони дала результат. Звісно, без втрат не обійшлося», — повідомляють у DeepState, підкреслюючи, що «не все райдужно біля Авдіївки, але першу навалу реальної радянської армії було відбито».

Раніше колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що українська армія успішно нейтралізує переваги російських окупантів.

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