20 фактів про Kormotech: як український виробник їжі для котів та собак змінив ринок та ставлення до тварин за 20 років роботи

Глобальній компанії українського походження Kormotech виповнилося 20 років. Вона підкорила не лише смаки українських чотирилапих, а й понад три десятки міжнародних ринків, реалізувала низку соціальних проєктів. До 20-річчя компанії ділимося 20 фактами про Kormotech.

Материнська компанія Enzym створила Kormotech у 2003 році як проект із диверсифікації існуючого бізнесу. Після вивчення ринку виникла ідея виробляти харчування для тварин.

До відкриття власного заводу Kormotech робив корм на аутсорсі в Данії. На початку українські споживачі недовірливо сприйняли кольорові гранули сухого корму, але в Америці та Європі це було звично: колір гранули означав відповідні інгредієнти — овочі, зелень, м'ясо.

Сьогодні Kormotech виготовляє 90 тис. тонн продукції на рік. Наразі підприємство забезпечує майже чверть українського ринку кормів для тварин.

Корм виготовляється за стандартами дитячого харчування. Якість кінцевого продукту ретельно контролюється — від вибору сировини до потрапляння продукту на полиці.

20 років тому в Україні понад 80% петперентів годували своїх улюбленців зі столу. Сьогодні ж віддають перевагу готовому корму, адже це збалансований раціон, що містить усі поживні речовини, які необхідні тваринам.

Метою стратегії Kormotech 2018−2023 було увійти до ТОП-50 світових виробників петфуду. Компанія наблизилась до цілі впритул, зупинившись на 51-й сходинці. Амбітна мета стратегії до 2028 — увійти до ТОП-30 із 3000 світових виробників.

Сьогодні Kormotech — у числі 20 світових петфуд брендів, що найшвидше зростають. Щоб досягти своєї амбітної мети, у найближчі 5 років Kormotech має прирости втричі.

Кожен третій український кіт чи собака віддає перевагу продуктам Kormotech від брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяв!, Гав!

Kormotech використовує понад 2000 найменувань сировини, 90% із них має українське походження. Серед них звичні — м'ясо, овочі, ягоди та трави, а також екзотичні — лохина, амарант, кальмари.

За 20 років Kormotech реалізував десятки соцпроектів — від допомоги тварин після початку війни у 2014 році до програми гуманної освіти для школярів.

Структура бізнесу сім'ї Вовк включає не лише системоутворюючі підприємства — Kormotech та Enzym, а й інвестиційні проекти, наприклад Kormotech Америка, petcare стартапи Animal ID, Rocketo, біотех-лабораторію Explogen. Також Kormotech оголосив про запуск венчурного підрозділу.

Команда Kormotech зросла до понад 1200 осіб у 5 країнах світу. У 2023 році увійшла до рейтингів ТОП-50 роботодавців воєнного часу від журналу Forbes та рейтингу ТОП-50 від видання Delo.ua.

У 2023 році Kormotech потрапив на сторінки видань New York Times та Reuters як приклад життєстійкого бізнесу під час війни.

Під час війни Kormotech із опорою на міжнародний фонд U-Hearts створив ініціативу Save Pets of Ukraine. За перший рік проект залучив понад $ 3 млн допомоги. Сьогодні Save Pets of Ukraine — це понад 300 000 нагодованих тварин та понад 1500 тонн корму, наданого зооволонтерам.

Бренд Optimeal створив перший в Україні мультиканальний сервіс ветеринарної допомоги Optimeal Expert 9100. Щогодини лікарі сервісу приймають, в середньому, 11 дзвінків та 13 звернень у месенджерах.

Платформа LOOK 4 PAWS бренду CLUB 4 PAWS популяризує адопцію безпородних тварин. Уже вдалося прилаштувати понад 1000 чотирилапих.

У 2019 році компанія визначила соціальну місію — змінити ставлення до тварин по всій Східній Європі: не як до власності, а як до компаньйонів та членів сім'ї.

Kormotech запустив кампанію «За покликом серця», в якій через улюблені та відомі бренди вперше знайомиться з петперентами своїх чотирилапих клієнтів.

Компанія розробила платформу Kormotech Family — сімейний альбом українських чотирилапих, куди можна додати власного улюбленця та розповісти його історію.

На честь 20-річчя Kormotech передасть 100 тис. грн із кожних 20 тонн корму на допомогу дітям та домашнім улюбленцям, що постраждали від війни. Кошти будуть направлені в благодійний фонд «Голоси дітей» та ініціативу Save Pets of Ukraine.

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