Власник торгової марки подвоїть зібрану суму: БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе

Національна мережа АЗК БРСМ-Нафта, яка раніше виділила кошти на зимову форму для ЗСУ, відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки БРСМ-Нафта Андрій Біба подвоїть зібрану суму.

Долучитися до збору можуть усі клієнти БРСМ-Нафта, які користуються мобільним застосунком BRSM Plus. Для цього необхідно встановити бажаний відсоток відрахувань від персональної знижки під написом «Підтримка ЗСУ». Персональна знижка частково або повністю автоматично перераховуватиметься на збір. Також можна робити донати на моно-банку.

БРСМ-Нафта вже передала спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки 18 FPV-дронів, ще чотири отримала військова частина А7037.

FPV-дрони успішно зарекомендували себе в умовах бойових дій: кожен дрон здатен вражати захисні споруди, нищити коштовну важку броньовану техніку та особовий склад ворога.

«Ударні FPV дрони-камікадзе — це „пташки“, які доставляють „цукерки“ саме до адресата. Під чітким керуванням оператора і саме від його навичок буде залежати результативність. Дронами ми керуємо за допомогою камери та наводимо на ціль, попередньо провівши дорозвідку та планування, а після її виявлення здійснюємо атаку засобом самознищення», — розповів Олександр «Торнадо», військовослужбовець спецпідрозділу «Артан» ГУР МО.

До збору можуть долучитися всі небайдужі.

Нагадаємо, Favbet вже передав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів у рамках проекту UNITED24 «Операція «Єдність».

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