Favbet передав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів у рамках проекту UNITED24 «Операція «Єдність»

Компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду «Повернись живим» та Monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet.

Збір коштів відбувається в рамках «Операції «Єдність». Мета — забезпечити українське військо 10 тисячами FPV-дронів з боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

10 тисяч FPV-дронів куплять за кордоном, а в Україні дообладнають бойовими частинами загальною вартістю 57 мільйонів гривень. Закуповувати дрони-камікадзе, а також передавати їх військам буде фонд «Повернись живим».

«Ми щодня бачимо відео, на що здатні FPV-дрони і яке значення вони мають у сучасній війні. Чим більше ми матимемо таких дронів, тим ближчою буде наша перемога», — зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.

«Ця війна — боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БПЛА — все це змінює ситуацію на полі бою. Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. «Операція «Єдність» — хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрайзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу», — говорить Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, Міністр цифрової трансформації України.

Серед усіх донаторів на дрони-камікадзе організатори проєкту розіграють спеціальні призи. Виграти можна, до прикладу, бойовий прапор, піднятий у нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі, зустріч з амбасадорами UNITED24, 100 платинових карток Mono, на трьох з яких лежать 100 000 гривень, тощо.

Нагадаємо, раніше компанія Favbet придбала 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали 190 авто за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet.

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