У Полтавському медуніверситеті першокурснику відрізали статевий член: що сталося (фото)

На Полтавщині, де нещодавно авто ЗСУ протаранило блокпост, у Полтавському медуніверситеті першокурснику ампутували статевий член, бо той використав металевий еспандер для самозадоволення, повідомляє Информатор Украина.

Судячи з листування, під рукою не було ерекційного кільця, тож у хід пішов еспандер.

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому в Києві чоловік одягнув гайку на статевий член і не зміг її зняти самостійно, а в Херсонській області мешканець села Чорнобаївки примудрився начепити на свій дитячий орган золоте кільце та не зміг зняти. У лікарні селища Білозерки кільце розпилили без шкоди для людського тіла.

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