Перемога Іспанії «на жилах» та провал Петракова у Латвії: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У четвер, 12 жовтня, у чотирьох групах матчами 7-го туру, в рамках якого Україна зіграє з Північною Македонією, поновився відбір на чемпіонат Європи, який у 2024 році пройде у Німеччині.

Відбір Євро-2024. 7-й тур

Група А

Іспанія — Шотландія — 2:0 (Мората, 74, Сансет, 86).

Шотландії не вистачило зовсім трохи, щоб вистояти в Севільї. У середині другого тайму гості забили гол-шедевр, але арбітри скасували його через офсайд, а потім форвард «Атлетико» Мората своїм влучним ударом приніс «Червоній фурії» таку важливу перемогу. Гол Сансета наприкінці зустрічі лише став так званим «контрольним у голову», закріпивши перевагу господарів.

Кіпр — Норвегія — 0:4 (Серлот, 33, Холанд, 65, 72, Аурснес, 81).

Становище команд: 1. Шотландія — 15 очок (6 матчів); 2. Іспанія — 12 (5); 3. Норвегія — 10 (6); 4. Грузія — 4 (5); 5. Кіпр — 0 (6).

Група D

Хорватія — Туреччина — 0:1 (Бурак Йілмаз, 30).

Латвія — Вірменія — 2:0 (Ікаунієкс, 39, Балодіс, 68). На 52-й хвилині вилучений Ошс (Латвія).

Вірменія під керівництвом Олександра Петракова привчила своїх уболівальників до яскравої гри та позитивних результатів. Але в Ризі щось зламалося в механізмі — пропустивши по голу в кожному з таймів, вірмени несподівано програли, граючи практично весь другий тайм у більшості.

Становище команд: 1. Туреччина — 13 очок (6 матчів); 2. Хорватія — 10 (5); 3. Вірменія — 7 (6); 4. Уельс — 7 (5); 5. Латвія — 3 (6).

Група Е

Албанія — Чехія — 4:0 (Асані, 9, Сефері, 51, 73, Муйя, 82). На 40-й хвилині вилучений Хітіл (Чехія).

Фарерські острови — Польща — 0:2 (Шиманські, 4, Букса, 65). На 49-й хвилині вилучений Аскхам (Фарерські острови).

Становище команд: 1. Албанія — 13 очок (6 матчів); 2. Польща — 9 (6); 3. Чехія — 8 (5); 4. Молдова — 8 (5); 5. Фарерські острови — 1 (6).

Група I

Білорусь — Румунія — 0:0.

Андорра — Косово — 0:3 (Рашиця, 26, 71, Зечірі, 83).

Становище команд: 1. Швейцарія — 14 очок (6 матчів); 2. Румунія — 13 (7); 3. Ізраїль — 11 (6); 4. Косово — 7 (7); 6. Білорусь — 5 (7); 6. Андорра — 2 (7).

Зазначимо, що у п'ятницю, 13 жовтня, буде зіграно наступні матчі: група В — Нідерланди — Франція, Ірландія — Греція; група F — Австрія — Бельгія, Естонія — Азербайджан; група J — Португалія — Словаччина, Ісландія — Люксембург, Ліхтенштейн — Боснія та Герцеговина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 розгромила в гостях Люксембург у відборі на Євро-2025.

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