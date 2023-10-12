Україна U21 розгромила в гостях Люксембург у відборі на Євро-2025: відеоогляд матчу

У четвер, 12 жовтня, молодіжна збірна України, яка обіграла на старті «відбору» однолітків із Північної Ірландії (1:0), провела другий матч у рамках відбору на Євро-2025 (U21). Суперником підопічних іспанського фахівця Унаї Мельгоси став футбольний «карлик» — команда Люксембургу.

Незважаючи на те, що люксембуржці встигли в нинішньому відборі створити сенсацію, обігравши в гостях Північну Ірландію, звітний поєдинок пройшов за повного домінування «жовто-синіх». Ось тільки тривалий час наші хлопці не могли «розпечатати» ворота суперника — в одному випадку Бражко зблизька не зміг переграти воротаря, а в іншому після удару Рубчинського господарів врятувала стійка.

Утім, перед самими наші хлопці все ж таки вийшли вперед. Бражко закинув м'яча зі своєї половини поля на правий кут штрафного майданчика, Роман у дотик прострілив на лінію воротарської, де Краснопір у падінні переправив м'яча у ближній кут — 1:0.

Після перерви, граючи вже більш розслаблено, «жовто-сині» подвоїли свою перевагу. Це В'юнник, який з'явився на полі кількома хвилинами раніше, завершив ударом у дотик із центру штрафного майданчика як по нотах розіграну комбінацію партнерів — 2:0. А в компенсовані хвилини Квасниця, який також вийшов на заміну у другому таймі, реалізував вихід віч-на-віч із воротарем та довів рахунок до розгромного — 3:0.

У підсумку в поєдинку, який сам по собі вийшов емоційним (команди на двох заробили дев'ять «гірчичників»), Україна U21 здобуває хоч і «суху», але доволі непросту перемогу та зі стовідсотковим показником після двох зіграних матчів іде серед лідерів у групі.

Відбір Євро-2025 (U21)

Люксембург U21 — Україна U21 — 0:3

Голи: Краснопір (45), В'юнник (69), Квасниця (90+4).

Україна: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Бражко, Рубчинський (Кучерявий, 67), Очеретько (Ярмолюк, 43), Брагару (Квасниця, 67), Волошин (Гунічев, 85), Краснопір (В'юнник, 67).

Також у групі F у середу, 12 жовтня, був зіграний матч Азербайджан — Північна Ірландія — 0:1. Поєдинок Англія — Сербія завершиться трохи згодом.

Становище команд: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Англія — 3 (1); 3. Сербія — 3 (1); 4. Люксембург — 3 (3); 5. Північна Ірландія — 3 (3); 6. Азербайджан — 0 (2).

Додамо, що свій наступний матч Україна U21 проведе 16 жовтня, коли прийме у Кошице Англію. Цього ж дня у нашій групі зіграють Північна Ірландія та Сербія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч відбору Євро-2024 між Україною та Північною Македонією.

Фото УАФ

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