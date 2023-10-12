Де і коли дивитися онлайн Україна — Північна Македонія: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2024

У суботу, 14 жовтня, національна збірна України, яка мінімально поступилася на виїзді Італії (1:2), проведе черговий поєдинок відбірного турніру на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва приймуть у Празі на стадіоні Epet Arena команду Північної Македонії (арбітр — Славко Вінчич зі Словенії), яку у вересні обіграли на виїзді у драматичному протистоянні (3:2).

Окрім згаданого матчу місячної давності команди зустрічалися між собою ще п'ять разів. «Жовто-сині» поступилися лише в одному випадку, у товариському поєдинку в 2004-му (0:1), здобувши чотири перемоги (1:0 та 2:0 у відборі на Євро-2016, 2:1 у фінальному турнірі Євро-2020) та одного разу зігравши внічию (0:0 у спарингу в 2003-му).

Відеоогляд матчу Північна Македонія — Україна — 2:3

У майбутній грі букмекери знову бачать фаворитом підопічних Сергія Реброва. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 3,93, на виграш Північної Македонії — 6,00.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Північна Македонія на території нашої країни дивіться безкоштовно о 16:00 на регіональних каналах «Суспільне» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряма трансляція із Праги запланована на медіа-сервісі MEGOGO .

Відбір Євро-2024. Група С. 7-й тур

14 жовтня (п'ятниця)

Україна — Північна Македонія 16:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що у майбутніх суперників перед очною зустріччю однакова кількість очок — по 7. «Жовто-сині» після програшу Англії (0:2 на виїзді) обіграли Північну Македонію (3:2 у гостях) та Мальту (1:0 вдома), зіграли внічию з Англією (1:1 вдома) та мінімально поступилися Італії (1:2 на виїзді). Македонці же стартували з домашньої перемоги над Мальтою (2:1), програли Україні (2:3 вдома) та Англії (0:7 у гостях), відібрали очки у Італії (1:1 вдома) та ще раз виявилися сильнішими за Мальту (2:0 на виїзді).

Становище команд: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 7 (4); 3. Україна — 7 (5); 4. Північна Македонія — 7 (5); 5. Мальта — 0 (5).

Додамо, що у паралельному поєдинку 7-го туру кваліфікації у групі С 14 жовтня зіграють Італія та Мальта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та збірна України надовго втратили Андрія Ярмоленка.

Фото uaf.ua

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