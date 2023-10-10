Агентка фсб із Запоріжжя «зливала» росіянам дані своїх родичів-військових та бійців ЗСУ з передової (фото)

В Запоріжжі, де нещодавно суд засудив до довічного ув`язнення зрадника, який наводив російські ракети на оборонний завод, спецслужби викрили двох агенток фсб, які «полювали» на ППО та «зливали» персональні дані військових ЗСУ ворогу.

Як повідомляють в СБУ, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області та передавала до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів — бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

Фото СБУ

Під час «дружніх розмов» агентка записувала на диктофон розповіді військових про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

Фото СБУ

Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ. За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті.

Фото СБУ

Фото СБУ

Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями.

Зазначається, що представник фсб дистанційно завербував мешканок Запоріжжя влітку цього року — жінки були підписані на російські телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Зрадницям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одесі був викритий ворожий посібник, який вдавав з себе волонтера та корегував удари росіян по місту.

Фото СБУ

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