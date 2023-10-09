Фальшивий волонтер та комсомолець: СБУ викрила коригувальника ударів росіян по Одесі (фото)

В Одесі, де напередодні затримали замовника вбивства, контррозвідки Служби безпеки викрили ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону, констатували у спецслужбі.

Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів, тому під виглядом рятувальника прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді — фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.

Затриманий агент рф

За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

Крім того, російський агент виконував ще одне завдання — намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді».

Також він був «зв'язковим» агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, отримав там інструкції та приступив до0 виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше одразу двох коригувальників ворога співробітники СБУ затримали під час спецоперації у Харкові.



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