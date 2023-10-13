Світлана Тарабарова вперше розповіла про трирічний роман з Володимиром Дантесом

Співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно відзначила сьому річницю шлюбу з Олексієм Бондарем та виховує трьох дітей, вперше розповіла про роман з Володимиром Дантесом. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що їхній роман тривав майже три роки. Проте обоє були молодими, запальними, емоційними. Після розриву стосунків Світлана та Володимир навіть не віталися при зустрічах.

«Зараз я виросла вже трішки і розумію, що це був якийсь максималізм… Ми були дітьми, не дуже хорошими. Ми разом були не окей. Дуже токсичними одне для одного. Ми не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава. І ми подумали, що вхопили бога за бороду. Такі крутелики. Ми не знали, як це — повага одне до одного. Ми не знали, як це — бути вірними», — сказала Світлана і додала, усміхнувшись: «Ну це вже з боку Володі…».

За словами Тарабарової, попри бурхливі стосунки, вони планували одружитися.

«Декілька разів хотіли побратися, але постійно сварилися і все це нічим не закінчувалося», — сказала співачка.

Емоції давно вляглися, кожен живе своїм життям і при зустрічах спілкуються, як старі приятелі.

«Але я пишаюся тим, який Володя став! Він і був класним», — каже Тарабарова.

Нагадаємо, Світлана та Олексій виховують 5-річного сина Івана, 3-річну доньку Марію, та Поліну, яка з’явилася на світ у квітні цього року.

Володимир Дантес після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою зустрічається з дизайнеркою та блогеркою Дар'єю Кацуріною.

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