«Нам пощастило»: Світлана Тарабарова показала, як знімає стрес
Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно народила третю дитину, разом з дітьми відправилась на відпочинок. Подробицями своєї подорожі у Карпати Світлана ділиться на сторінці у соціальній мережі. Сама артистка називає це «перезавантаженням».
«Перезавантаження в боротьбі зі стресом наразі так само важливо, як сон, здорове харчування та позитивні новини, — написала Світлана. — Нам пощастило поєднати все це в одному чарівному місці».
Відомо, що Тарабарова разом з трьома дітьми відпочиває у Буковелі. На відео, яке виклала співачка — затишний дерев’яний будинок посеред гір, у якому вона зупинилась.
Шанувальники Світлани відразу відреагували на мальовничі види, які виклала артистка.
«Обожнюю наші Карпати!» — ділилися дописувачі.
Але були й ті, хто зауважив, що з дітьми відпочити дуже складно.
«Перезавантаження разом з дітьми це ілюзія», — написали Світлані у коментарях.
«ФАКТИ» писали, що українська співачка випустила вибуховий трек.67