«Нам пощастило»: Світлана Тарабарова показала, як знімає стрес

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно народила третю дитину, разом з дітьми відправилась на відпочинок. Подробицями своєї подорожі у Карпати Світлана ділиться на сторінці у соціальній мережі. Сама артистка називає це «перезавантаженням».

«Перезавантаження в боротьбі зі стресом наразі так само важливо, як сон, здорове харчування та позитивні новини, — написала Світлана. — Нам пощастило поєднати все це в одному чарівному місці».

Відомо, що Тарабарова разом з трьома дітьми відпочиває у Буковелі. На відео, яке виклала співачка — затишний дерев’яний будинок посеред гір, у якому вона зупинилась.

Шанувальники Світлани відразу відреагували на мальовничі види, які виклала артистка.

«Обожнюю наші Карпати!» — ділилися дописувачі.

Але були й ті, хто зауважив, що з дітьми відпочити дуже складно.

«Перезавантаження разом з дітьми це ілюзія», — написали Світлані у коментарях.

«ФАКТИ» писали, що українська співачка випустила вибуховий трек.

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