«Еріс» вже в Україні, на підході «Пірола»: чим небезпечні нові штами «воскреслого» COVID'а

В Україні не лише знову фіксується спалах захворюваності на COVID-19, але й офіційно зафіковано новий штам «Омікрону» Еріс. Це сталося на Сумщині, повідомив головний державний санітарний лікар області Володимир Збаражський. За його словами, Еріс швидко розвивається та обходить імунітет.

«Еріс викликає набагато більшу занепокоєність в епідеміологів. Він відрізняється додатковою мутацією шипового білка, яка дозволяє йому краще прикріплюватися до клітин дихальних шляхів, швидше поширюватися та уникати імунітету», — говорить епідеміолог.

Симптоми «Ерісу» відповідають всім відомим симптомам COVID-19:

біль у горлі;

лихоманка;

нежить;

задишка;

біль у м'язах або тілі;

головний біль.

Для попередження тяжких наслідків захворювання необхідно зробити щеплення та отримати бустерні дози.

Загалом сьогодні в Україні циркулює понад 16 різних підтипів штаму коронавірусу «Омікрон», однак нового штаму COVID-19 «Пірола», який вже лякає мешканців різних країн світу, зокрема і Європи, не зафіксовано. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я — головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Станом на сьогодні не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку, який відносився конкретно до штаму „Пірола“. Але ми розуміємо, що це лише питання часу, тому що Європа вже фіксує доволі швидке поширення цього штаму та швидке заміщення цим новим штамом всіх інших під типів „Омікрону“», — зазначив Кузін в коментарі УНН.

Новий штам COVID-19 BA.2.86 («Пірола») вже має 36 мутацій, які відрізняють його від домінуючого в цей час варіанту XBB.1.5. Цей вірус здатен інфікувати повторно та вражати вакцинованих.

Нагадаємо, що раніше на тій же Сумщині було виявлено підвид коронавірусу XBB.1.5 або «Кракен».

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