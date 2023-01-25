«Кракен» вже в Україні: перший в країні випадок зараження новим штамом ковіда зафіксовано на Сумщині

Коронавірус активно мутує. Так, минулої осені в Польщі зафіксували новий різновид штаму «Омікрон» під назвою «Цербер», а наразі світом шириться підвид XBB.1.5 або «Кракен».

Як повідомляють у МОЗ, перший в України випадок був зафіксований у Сумській області — захворіла людина, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними ВООЗ, «Кракен» не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Втім, у порівнянні з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Раніше сімейний лікар з Надвірної Михайло Цюрак повідомляв, що «Кракен» зафіксували у сусідній Молдові. Цей різновид, за його словами, навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду. Захист від цього штаму мають лише вакциновані — за умові наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими двома дозами більше 6 місяців тому).

Фото Pixabay

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