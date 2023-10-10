COVID відкрив епідемічний сезон у Києві: за тиждень майже 400 хворих та двоє померлих, — КМДА

Хоч у Всесвітній організації з охорони здоров`я й заявляли, що пандемію коронавірусу подолано, ковід повністю не відступив.

Як повідомляють в КМДА, з 2 жовтня в столиці зареєстровано 9 519 хворих на грип і ГРВІ, а також на COVID-19.

Наразі відомо, що ковід виявили у 387 осіб: 21 дитини до 17 років і 366 дорослих. Шпиталізовано 29 хворих: 7 дітей і 22 дорослих. Четверо дорослих перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Двоє дорослих хворих померли від ускладнень СОVID-19.

Станом на зараз рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 знаходиться нижче за епідемічний поріг у 2,5 рази.

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Захворіли 5 786 дітей (62,8% від загальної кількості хворих), дорослих — 3 733 особи (39,2%). У структурі дитячої захворюваності школярі складають 45,3%. Минулого тижня до медичних закладів столиці госпіталізували 109 осіб, із них 25 дітей і 84 дорослих. За цей час щеплено проти грипу 820 осіб.

Раніше в МОЗ затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023−2024 роки. Основою для захисту проти тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є курс із трьох щеплень.

Фото з сайту КМДА

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