Щеплення від COVID-19 повертаються: у МОЗ роз'яснили, кому з українців і скільки разів потрібно «вколотися»

ВООЗ офіційно оголосила про закінчення пандемії коронавірусу у світі, проте ця хвороба повністю не зникла. Це означає, що вакцинація від неї досі є актуальним питанням. В Міністерстві охорони здоров’я України затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023−2024 роки.

«Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. 3 щеплення = загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Усі наступні щеплення після третього — це додатковий бустер, (в деяких країнах він має назву „сезонний бустер“). Лікар його рекомендує пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19», — йдеться у повідомленні відомства.

До груп ризику належать:

- люди, старші за 60 років;

- ті, хто має серйозні супутні хвороби;

- люди, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

«Українці, які НЕ належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й „додатковий бустер“, наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто виявили бажання отримати „додатковий бустер“ — можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення», — повідомили у МОЗ.

Як писали «ФАКТИ», в січні в Україні було виявлено перший в країні випадок зараження новим штамом COVID-19 «Кракен».

Зазначимо також, що лауреатами Нобелівської премії з медицини в 2023 році стали розробники вакцини проти COVID-19.

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