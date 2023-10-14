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Залежить від рішення суду: юристи розповіли про особливості стягнення аліментів із військових

12:12 14 жовтня 2023
Воїн ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення, значну кількість українських чоловіків, зокрема й тих, які розлучені і нині платять аліменти, було мобілізовано.

Відповідно аліменти військовослужбовці платять не лише із зарплати, а й «бойових» виплат, наголошує адвокат юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко в коментарі ресурсу 24tv.ua.

Як розраховують аліменти з військовослужбовців

Усе залежить від судового рішення, яким призначили розмір аліментів.

Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: «стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку», то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких, приблизно, буде становити 30 тисяч гривень,
розповідає адвокат.

Вона нагадала, що минулого року в законодавстві відбулися зміни щодо визначення розміру аліментів, які платять військові. І якщо раніше у розрахунках була лише заробітня плата, то з 11 листопада 2022 року передбачено, що утримання аліментів проводиться з усіх грошових виплат. Не рахуються лише ті, які не мають постійного характеру.

Несплата аліментів тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

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